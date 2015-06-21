В Нацбанке Греции считают, что Афинам нельзя отказываться от договора с ЕС

Об этом заявила глава Национального банка Греции Лука Кацели, сообщает Русская служба Би-би-си.

При этом она отметила, что в ближайшее время деньги у банков не закончатся.

По ее словам, ситуация сложилась серьезная, но она может значительно ухудшиться, если на саммите в Брюсселе не будет подписано соглашение.

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Между тем греческое правительство проводит экстренное совещание в преддверие европейского саммита, на котором премьер-министр Греции Алексис Ципрас встретится с лидерами 18 стран еврозоны.

По сообщениям СМИ, в субботу состоялась встреча между Ципрасом и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. В воскресенье они планировали продолжить дискуссию.