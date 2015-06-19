Глава МИД Румынии: Черногорию могут пригласить в НАТО в 2016 году

На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году Черногория, скорее всего, получит приглашение на членство в НАТО, также стоит ожидать определенного решения по Грузии.

Об этом заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску во время дискуссии на конференции по вопросам безопасности GLOBSEC, сообщает из Братиславы корреспондент "Европейской правды".

Ауреску сообщил, что министры иностранных дел уже обсуждали возможность интеграции Черногории в НАТО, и здесь есть определенное согласие.

"Мы должны поддерживать политику открытых дверей. Если мы не примем решение о расширении, мы потеряем доверие", - отметил он.

Читайте такжеГенсек НАТО: Наша цель – включить, а не изолировать Россию

"Черногория должна получить приглашение в НАТО, они готовы к этому. И это будет на повестке дня саммита в Варшаве", - сказал Ауреску.

Информацию о возможном вступлении Черногории в НАТО также подтвердил британский премьер Дэвид Кэмерон: "На саммите в Уэльсе (Великобритания) уже поддерживали членство Черногории".

Читайте такжеГенсек НАТО анонсировал визит в Украину

Глава МИД Румынии также отметил, что считает необходимым дальнейшее сближение НАТО с Грузией.

"Также должно быть найдено решение по Грузии. Грузия хорошо готова к членству во всех аспектах, кроме геополитического", - подчеркнул он.

Как известно, Украина не подавала в НАТО заявку о членстве, поэтому в практическом плане этот вопрос пока не рассматривается альянсом.