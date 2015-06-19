106 томов по 700 страниц в каждом: в Нью-Йорке распечатают небольшую часть Википедии

Об этом сообщает Media Sapiens со ссылкой на The Verge.

На сайте галереи сообщается, что Мандиберг распечатает не всю электронную энциклопедию, а только ее небольшую часть, однако и она займет не менее 106 томов по 700 страниц в каждом. Полная распечатка составила бы около 76000 томов, при условии, что текст на каждой странице будет расположен в три колонки.

Распечатать «Википедию» художник решил для того, чтобы показать насколько большим является объем электронного контента.

Читайте такжеWikipedia переходит на защищенный протокол HTTPS«Даже если мы не будем распечатывать всю энциклопедию, а заполним бумажными томами только один шкаф, люди смогут представить истинный объем информации. Проблема в том, что объем накопленных знаний превысил наши возможности хранить их в виде распечатанных материалов на книжных полках», - пояснил он в интервью The New York Times.

Процесс печати 106 томов «Википедии» продлится более 10 дней. Посетители галереи смогут купить любую из книг по 80 долларов. Полное собрание книг будет стоить 500 тысяч долларов.

Ранее УНИАН сообщал, что в 2014 году Украина стала одной из наиболее популярных тем, которые чаще всего подвергались редактированию. В целом, по итогам года, в Википедию внесли свыше 100 млн правок.