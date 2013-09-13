Брейвик поступил в университет

Тот факт, что преступник сидит в тюрьме не смущает ни его, ни руководство учебного заведения. Напротив, сотрудники вуза говорят, что их цель – помочь любому человеку, что бы он ни натворил, сообщает N 24.

Андерс Брейвик поступил на заочное отделение факультета политологии, пишут Вести .

Ему удалось влиться в ряды студентов не с первого раза. Сначала заявление убийцы было отвергнуто университетом, так как, по норвежским законам, преступник не обладал необходимой квалификацией. Ранее сообщалось, что Брейвик не окончил среднюю школу, у него не было аттестата о среднем образовании.

Однако за лето убийце удалось наверстать упущенное. Он сдал в срок все необходимые экзамены. Руководство университета заявило, что готово помогать Брейвику из гуманистических соображений, руководствуясь общечеловеческими принципами. Такой же точки зрения придерживается Кнут Бьяркейд, начальник тюрьмы Ила, где содержится преступник.

"Мы стараемся приложить все усилия, чтобы наши заключенные могли получить необходимую квалификацию, которая поможет им найти работу после освобождения", — заявил Бьяркейд.