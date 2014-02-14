Брейвик угрожает голодовкой, если ему не дадут новую игровую приставку – агентство

В письме, попавшем в распоряжение агентства, Брейвик описывает свои условия в тюрьме как «пытку». «Голодовка не закончится до тех пор, пока министр юстиции Андерс Анундсен (Норвегии) и глава исправительных учреждений не прекратят относиться ко мне как к животному», - сообщил террорист. В ближайшее время он пообещал назвать дату начала забастовки, пишет РИА Новости.

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Брейвик потребовал, чтобы его игровую приставку PlayStation 2 заменили на более новую третью версию с «доступом к взрослым играм», которые он бы мог сам выбирать.

Помимо этого, он просит улучшить условия его ежедневной прогулки, а также предоставить право на более свободное общение с внешним миром. Норвежского террориста из соображений безопасности содержат отдельно от других заключенных. Брейвик утверждает, что он имеет право на более широкий «выбор деятельности» из-за своей изоляции.

Брейвик 22 июля 2011 года устроил взрыв в правительственном квартале норвежской столицы, в результате которого погибли восемь человек, и стрельбу в молодежном лагере рабочей партии Норвегии на острове Утёйя, где погибли 69 человек. Брейвик был приговорен к 21 году тюрьмы.