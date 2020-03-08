Путин не видит ничего необычного в неограниченном количестве сроков президента

В то же время Путин заверил, что якобы не будет ради продления своих полномочий создавать "губительную систему власти".

Президент России Владимир Путин заявил, что ничего необычного в том, что президент может избираться неограниченное количество раз, нет.

Читайте такжеПутин прокомментировал слухи о продлении своих полномочий

Об этом он сказал в интервью для документального проекта "Пролетев над бездной", передает ТАСС.

"Во многих странах нет никакого ограничения по срокам избрания президента. На Западе, в тех же Штатах с исторической точки зрения совсем недавно это было отменено", - добавил он.

Также он считает, что смог бы «контролировать ситуацию таким образом, чтобы она была стабильной», если будут созданы «альтернативные и параллельные органы».

В то же время Путин заверил, что якобы не будет «ради продления своих полномочий создавать такую систему государственной власти в России, которая будет для нее неприемлема или губительна».

Как сообщал УНИАН, 15 января президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о намерении изменить Конституцию. Была создана специальная комиссия для обработки предложений граждан РФ.