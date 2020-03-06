NL Times: ГРУ пыталось сорвать расследование по MH17

Российские агенты создавали препятствия и пытались «изменить» состав команд следователей, которые занимались расследованием.

Россия прибегла к многочисленным тактикам, чтобы повлиять и сорвать расследование обстоятельств уничтожения рейса MH17 на востоке Украины. В частности, этим занимались агенты ГРУ.

Об этом сообщает издание NL Times накануне начала заочного судебного процесса над четырьмя подозреваемыми в причастности к уничтожению малайзийского авиалайнера. Нидерландские следователи убеждены, что все эти российские попытки были безуспешными.

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Рейс MH17 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит на Востоке Украины 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли. Среди них 196 были гражданами Нидерландов. Сразу же после катастрофы Нидерландский совет безопасности (OVV) запустил расследование. Частью работы было налаживание контакта с российскими коллегами из Межгосударственного авиационного комитета (МАК). К тому моменту Нидерланды поддерживали хорошие отношения с российской организацией.

Через несколько дней стало известно, что МАК заменили другим государственным комитетом из пяти членов, председатель которого ранее работал в службе безопасности Кремля. Фактически это была первая попытка российского правительства взять расследование под контроль.

«Через несколько недель после авиакатастрофы малайзийские пилоты посетили Нидерланды, чтобы перевести разговоры, которые их коллеги за штурвалом MH17 вели между собой в ходе катастрофического рейса. В то же время в Нидерландах находились два сотрудника ГРУ. Они принадлежали к тому же пресловутому подразделению, причастному к попытке отравить болгарского продавца оружия в 2015 году, к организации провального переворота в Черногории в 2016-м, а также к отравлению бывшего шпиона России Сергея Скрипаля на территории Великобритании в 2018 году. Один из тех, кто был в Нидерландах, возглавлял подразделение», - пишет издание.

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Наверняка не известно, что именно агенты российских спецслужб делали в Нидерландах. Однако, вполне очевидно, что это могло быть связано с делом MH17. Через полгода оказалось, что два бывших члена ГРУ были участниками российского государственного комитета, который сотрудничал с OVV в расследовании авиакатастрофы. Один из них был генералом Вооруженных сил РФ. Вскоре после падения MH17 именно этот генерал в интервью отрицал возможность уничтожения авиалайнера российской ракетой из системы «БУК», хотя именно такой вывод сделали следователи OVV.

Нидерландская военная разведка MIVD следила за двумя бывшими членами ГРУ, когда они прибыли в Нидерланды для консультации с командами следователей из всех стран, которые принимали участие в расследовании дела о MH17. После каждой встречи россияне звонили в Кремль. Издание пишет, что во время этих разговоров чаще всего речь шла о том, как «отредактировать» состав малазийской команды следователей. Прошлого года премьер-министр Малайзии поставил под сомнения выводы Совместной группы следователей об ответственности России к уничтожению авиалайнера.

Когда представители OVV и нидерландской полиции ездили в Украину для проведения расследования, к ним часто обращались молодые женщины, которые говорили на нидерландском языке. Подозрение вызвало и то, что их комнаты в отеле слишком часто убирали. Иногда это происходило трижды на день. После возвращения в Нидерланды на личных телефонах следователей нашли злокачественные программы.

Издание пишет, что летом 2015 года подозрительные люди останавливались вблизи офиса OVV в Гааге. Из автомобиля одного из сотрудников нидерландской службы похитили сумку с отчетами о допросах.

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А в 2016 году у фотографа министерства обороны украли флешку во время ограбления. В OVV также сообщили по крайней мере об одной попытке кибератаки на сервер, следы которой привели к хакеру из группы Fancy Bear, связанной с ГРУ. Также члены российской разведки, которые пытались взломать компьютерную сеть Организации по запрещению химического оружия в Гааге в 2018 году, сначала побывали в Роттердаме возле Офиса государственной прокуратуры Нидерландов. Именно здесь проводится уголовное расследование дела о MH17.

Когда агентов ГРУ поймали возле Организации по запрещению химического оружия, нидерландские разведки изъяли у них все оборудование. На компьютере россиян нашли информацию, которая доказывает, что они побывали в Малайзии в 2017 году, где провели операцию против малазийской команды следователей.