Военные конфликты обходятся мировой экономике в 13% ВВП

Об этом сообщается в ежегодном отчете международной группы экономистов и социологов, составляющих Глобальный индекс миролюбия (Global Peace Index), передает Би-би-си.

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Одной из основных причин увеличения финансовых потерь от войн и противостояний составители Индекса-2015 видят в росте затрат на адаптацию и содержание беженцев и несколько выросшем количестве гражданских конфликтов на планете.

В отчете сиднейского Института экономики и мира особо подчеркивается, что уменьшение числа военных конфликтов является критически важным для восстановления мировой экономики.

Глобальный индекс миролюбия рассчитывается с 2007 года. Он разработан социологами и экономистами из международной группы экспертов научных центров Австралии и США.

Индекс учитывает как внутренние факторы - например, уровень насилия в стране и преступность, - так и внешние: международные отношения стран, расходы на военные нужды и другие параметры.