В ЕС решают, как поделить нелегальных мигрантов

Известно, что ключевым вопросом во время переговоров станет план по более равномерному размещению мигрантов между 28 странами блока.

В настоящий момент наибольшее количество беженцев принимает Италия, Греция и Мальта.

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В свою очередь власти некоторых европейских государств считают, что мигрантов нельзя заставлять ехать в страны, в которых они не хотят жить.

При этом Италия и Франция продолжают обмениваться упреками из-за мигрантов, оказавшихся в итальянском пограничном городке Вентимиглия.

Министр внутренних дел Италии Анжелино Альфано заявил, что отказ Франции впустить их в страну является пощечиной всей Европе. В ответ министр внутренних дел Франции Бернар Казнев подчеркнул, что Италия обязана сама решать судьбу мигрантов, которые оказались на ее территории.

Большинство мигрантов из Африки и стран Ближнего Востока прибывают в ЕС по Средиземному морю на переполненных судах. Только в этом году в море утонуло более 1800 беженцев.