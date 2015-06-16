Количество жертв разрушительного наводнения в Грузии выросло до 19

Об этом сообщает Грузия-онлайн.

По последним данным Совета безопасности и управления кризисами, в результате наводнения в Тбилиси, произошедшего в ночь с 13 на 14 июня, погибло 19 человек, из них идентифицированы 17, проводится идентификация двух тел.

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«Одно из тел обнаружено на территории парка "Мзиури", другое тело вынесла река Кура на берег в Гардабанском районе. Пропавшими без вести считаются 6 человек», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 июня в Тбилиси после сильного ливня произошло разрушительное наводнение.