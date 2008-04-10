Россия крупно проиграла США в вопросах ПРО - Washington Times

Россия проиграла битву за ПРО. Как пишет американская газета The Washington Times, одобрение членов НАТО планов США по размещению в Восточной Европе систем ПРО стало достижением американской дипломатии, которое многие считали невозможным. По мнению газеты, это доказало, что Россия не может влиять на все мировые решения. Кроме того, это значит, что США сохранят за собой лидирующие позиции в Европе, отмечает издание.

Газета.ру