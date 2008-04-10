Медведев не советует ООН вмешиваться в проблемы за пределами Организации

Попытки решить глобальные проблемы за пределами Организации Объединенных Наций могут привести к непредвиденным негативным последствиям, сказал избранный Президент России Дмитрий Медведев на встрече с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном в среду, 9 апреля. Об этом сообщает "Reuters".

"Любые попытки урегулировать проблемы, нарушая при этом положения резолюций ООН, как это случилось в Косово, приведут к негативным результатам и не будут способствовать достижению мира и стабильности", - сказал Д.Медведев, открывая встречу с Пан Ги Муном.

"Вы правы, что ни одно государство, каким бы влиятельным и могущественным оно ни было, не может решать все проблемы", - сказал Пан Ги Мун в ответ на заявление Д.Медведева.

Напомним, Генсек ООН впервые после своего назначения на эту должность в январе 2007 года прибыл в Россию.

В повестке двухдневного визита Пан Ги Муна фигурирует косовский вопрос, который будет обсуждаться на встрече Генсека ООН с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Москва сомневается в беспристрастном отношении Генсека ООН к объявлению Косово независимости от Сербии в феврале 2008 года и считает что, резолюция Совбеза ООН по Косово отвечает интересам Запада.

США, Франция и Великобритания признали Косово, однако Россия выступила резко против, считая, что декларация о независимости края создала опасный прецедент и в дальнейшем будет обострять обстановку на Балканах.

Обсуждение косовской проблемы в Совете Безопасности ООН назначено на 21 апреля.

ЛігаБізнесІнформ