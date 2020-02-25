Наезд на карнавальное шествие в Германии: число пострадавших выросло

Среди травмированных – 18 детей.

Количество травмированных в результате наезда автомобиля на толпу людей во время карнавала в городе Фолькмарзен в Германии, который произошел в понедельник, 24 февраля, возросло до 60 человек.

Читайте такжеАвто въехало в толпу на карнавале в Германии: число пострадавших выросло вдвое (фоторепортаж)Об этом пишет DW.

Как сообщили в полиции города Кассель, среди пострадавших – 18 детей. 35 пострадавших находятся в больнице, остальные 17 человек могут быть выписаны в течение дня.

Водителем автомобиля, который въехал в толпу, был 29-летний житель Фолькмарзена. В результате наезда он также пострадал. Согласно результатам проверки, во время инцидента водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам представителя генерального прокурора Франкфурта-на-Майне, данных относительно того, находился ли водитель автомобиля под воздействием наркотиков, еще нет. Мотивы мужчины также не известны. Состояние его здоровья не позволяет осуществить допрос.

Как сообщал УНИАН, накануне 29-летний гражданин Германии въехал в карнавальное шествие в городе Фолькмарзен в федеральной земле Гессен. В полиции заявили, что исходят из того, что водитель совершил наезд на карнавальное шествие нарочно.