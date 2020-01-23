США больше не будут выдавать временные визы беременным

США хотят остановить практику "родильного туризма", согласно которому дети иностранных рожениц автоматически получают американское гражданство.

С 24 января Госдеп США не будет выдавать временные визы беременным иностранкам, желающим въехать на территорию страны для предотвращения так называемого «родильного туризма».

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Родильным туризмом называют практику рождения иностранцами в США детей для автоматического получения малышами американского гражданства.

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В Белом доме подчеркивают, что такой тип туризма угрожает нацбезопасности страны и миграционной системе.

«Индустрия родильного туризма грозит перегрузке медицинских ресурсов и изобилует преступной деятельностью... Прекращение этой миграционной лазейки позволит бороться с этими злоупотреблениями и наконец защитит США от угроз национальной безопасности, которую создает такая практика», – говорится в сообщении Администрации Трампа.

Запрет на въезд беременным позволит защитить американских налогоплательщиков от перекачки их трудом заработанных денег на финансирование прямых расходов, связанных с таким видом туризма, добавили в Белом доме.

Как сообщал УНИАН, британское правительство обнародовало документ с новыми положениями по миграционной политике страны, которые вступят в силу после выхода Британии из ЕС.