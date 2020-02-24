EUObserver: Новые атаки на Донбассе разоблачают военное присутствие России

Москва больше не может настаивать на лжи о том, что ее военных на украинской территории нет.

Обстрелы на Востоке Украины на прошлой неделе были столь интенсивными, что в городе Кадиевка всего за три часа произошло 1094 взрыва, о чем свидетельствуют данные международных наблюдателей. Это означает, что взрыв происходил каждые 10 сенкуд.

Невиданная "вспышка нарушений перемирия" в Луганской области продолжалось шесть часов, за которые произошло 2,5 тысяч взрывов. Кроме того, в ОБСЕ говорят о применении стрелкового оружия, - пишет EUObserver. Наблюдатели организации не говорят, кто ответственный. Но украинская армия говорит, что вспышка началась, когда российские оккупационные войска обстреляли украинские позиции из крупнокалибернои артиллерии и пушек, а потом начали наземный прорыв «через линию фронта». Схватка закончилась потерями с обеих сторон. Посольство ЕС в Киеве поддержало украинскую версию событий.

Читайте такжеAtlantic Council: Российская атака на Донбассе доказала, что Путину нельзя верить

«Эти наступательные попытки вооруженных формирований, поддерживаемых Россией, идут вразрез согласованному перемирию», - сказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

«ЕС ожидает, что Россия в полной и мере и незамедлительно воспользуется своим влиянием на вооруженные формирования, которые она поддерживает», - добавил он.

Пять стран Евросоюза также осудили Россию в заявлении на заседании Совета безопасности ООН в тот же день.

«Мы призываем обе стороны полностью соблюдать перемирие. Особенно призываем Россию использовать свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает», - заявили Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша.

Российская демонстрация силы, вероятно, была нацелена на получение рычага влияния на мирных переговорах, которые ведут Украина, Франция и Германия. Но не смотря на политическую логику, новые атаки опровергают старое утверждение Москвы о том, что у нее нет вооруженных сил на Донбассе.

Читайте такжеАтака оккупантов на Донбассе: бойцы 93-й бригады ликвидировали наемника ВС России

«Было бы неправильно говорить, что Кремль ответственен за то, что произошло там», - сказал пресс-секретарь администрации президента РФ Дмитрий Песков.

Но и старые возражения со стороны России стали причиной появления дипломатических эвфемизмов. К примеру, наблюдатели ОБСЕ в своих последних отчетах писали, что зафиксировали «российские типы танков», ракетных установок, артиллерии, систем ПВО, а также БМП на «неподконтрольных правительству территориях» на Востоке Украины. Дипломаты ЕС тоже склонны говорить об «образованиях, которые поддерживает Россия» или «иностранных вооруженных силах» вместо «российские войска» на Донбассе.

Но для украинских дипломатов интенсивность огневой силы врага окончательно опровергла ложь России о том, что украинская армия якобы воюет против местных «сепаратистов».

«Российская Федерация продолжает поставлять своим оккупационным силам в регионе оружие, регулярные войска и наемников в таких масштабах, что их численность теперь превосходит некоторые европейские армии», - сказал посол Украины в ООН Сергей Кислица во время заседания Совета безопасности.

Он подчеркнул, что на оккупированной части Донбасса находятся 500 российских танков, 1000 БМП, 130 ракетных систем и 800 артиллерийских систем.

Читайте такжеFinancial Times: Украине не стоит мечтать, что Россия вернет Донбасс после ухода Суркова

«Только за прошлый год РФ отправила более 4 тысячи тонн вооружения и боеприпасов на оккупированные территории Донбасса», - добавил посол.

«Это еще одна циничная атака на Донбассе. Мы проинформировали ЕС о российской эскалации и призываем наших партнеров отреагировать соответственно», - сказал посол Украины в ЕС Николай Точитский.

Со своей стороны, украинские военные офицеры тоже говорят, что воюют именно против российских войск.

«Когда я говорю «враг», то имею в виду Российскую Федерацию. Вчерашние шахтеры не могли найти танки в своих шахтах и научиться на них ездить без специальной подготовки», - сказал украинский полковник, который командовал 93-й бригадой в Луганске в прошлом году.