В Кремле назвали информацию американской разведки о российском вмешательстве «обманом».

Кремль сегодня отверг информацию, что Россия вмешивается в президентскую избирательную кампанию в США в этом году с целью помочь Дональду Трампу остаться во главе своей страны на второй срок. Хотя американская разведка предупредила Конгресс об этой угрозе.

Как пишет Reuters, во время брифинга за закрытой дверью чиновники американских разведывательных служб сообщили Комитету Палаты представителей по вопросам разведки, что Россия снова пытается повлиять на американскую политику перед голосованием, которое пройдет в ноябре. Трамп отреагировал на эту информацию тем, что уволил главу национальной разведки США и заменил его другим лояльным кандидатом. Это произошло на фоне того, как демократы и бывшие американские чиновники начали бить тревогу из-за угрозы для национальной безопасности.

Читайте такжеCNN: В России есть причины добиваться переизбрания Трампа

В Twitter действующий американский президент обвинил демократов в Конгрессе в запуске кампании по дезинформации, «которая говорит, что Россия отдала бы предпочтение мне, чем любому из бездействующих кандидатов-демократов». Трамп назвал информацию о вмешательстве России «обманом». Сегодня же в Кремле заявили, что новые обвинения ложны.

«Это очередные параноидальные объявления, которых, к сожалению, будет становиться больше по мере приближения выборов в США. Они не имеют ничего общего с правдой», - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.