СМИ сообщили о смерти актера, сыгравшего Сарумана во "Властелине колец"

Сообщается, что актер скончался в воскресенье на 93 году жизни в лондонской больнице.

Актер снялся в более чем 250 фильмах, из них 69 фильмов ужасов, передает РИА Новости.

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Прославился Кристофер Ли как исполнитель ролей графа Дракулы, Сарумана, графа Дуку, Шерлока Холмса, Франциско Скараманги, Распутина, графа Рошфора и других кинозлодеев.