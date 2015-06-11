СМИ сообщили о смерти актера, сыгравшего Сарумана во "Властелине колец"
15:22, 11 июня 2015Мир
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Английский актер Кристофер Ли, известный своими ролями в серии фильмов "Властелин Колец", а также "Дракула" и "Плетеный человек", сообщает The Guardian со ссылкой на источники.
Кристофер Ли
Сообщается, что актер скончался в воскресенье на 93 году жизни в лондонской больнице.
Актер снялся в более чем 250 фильмах, из них 69 фильмов ужасов, передает РИА Новости.
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Прославился Кристофер Ли как исполнитель ролей графа Дракулы, Сарумана, графа Дуку, Шерлока Холмса, Франциско Скараманги, Распутина, графа Рошфора и других кинозлодеев.
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