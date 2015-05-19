Скончался ведущий "Песни года" Меньшов

Как сообщила "МК" супруга артиста Ольга Грозная, артист скончался во вторник после продолжительной болезни.

В октябре прошлого года его экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник из-за проблем с почками.

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Меньшов служил в Московском драматическом театре имени Н.В. Гоголя. С 1988 по 2006 год вместе с Ангелиной Вовк вел передачу «Песня года». В кино исполнял небольшие роли, при этом снялся более чем в двадцати картинах, среди которых «А зори здесь тихие», «Где ты, любовь?», «Комбаты», «Слуга государев».

Евгений Меньшов — российский актёр театра и кино. Народный артист России (2005), Заслуженный артист России (1993). Кавалер Ордена Почёта.

Наиболее известен как многолетний ведущий телевизионного фестиваля «Песня года».