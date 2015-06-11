США еще на год продлили санкции в отношении Беларуси

Как пишет Новое время, согласно опубликованному на сайте Белого дома документу, действия подпавших под санкции лиц нарушают права человека, в частности, путем проведения политических репрессий. Также некоторые лица подозреваются в коррупции.

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В США заявили, что это продолжает представляет угрозу национальной безопасности и внешней политике страны.

США ввели санкции против Беларуси 16 июня 2006 года за подрыв демократических процессов некоторыми членами белорусского правительства и другими лицами. Был наложен арест на собственность определенных категорий белорусских граждан в США и за их пределами, в случае нахождения под контролем Вашингтона.

В список вошли десять человек, среди которых президент Беларуси, министры юстиции и внутренних дел, а также главы государственного телевидения и радио.