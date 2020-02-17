Судья Конституционного суда РФ назвал СССР незаконно созданным государством

Он также указал на то, что вина Советского Союза в репрессиях и терроре “в буквальном смысле невыносима”.

Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский назвал СССР «незаконно созданным государством» и заявил, что современная Российская Федерация не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти.

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Как сообщает “Коммерсантъ”, свое мнение Арановский высказал в дополнение к декабрьскому постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в ходе советских репрессий. По его мнению, Россия должна обладать конституционным статусом государства, «непричастного к тоталитарным преступлениям».

Судья подчеркнул, что современное российское государство было создано не как преемник Советского Союза, а «вместо и против» него. При этом судья уверен, что Россия должна возмещать вред, причиненный СССР,— но не как наследник государства-виновника, а «с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию».

«Даже в условном юридическом смысле России незачем навлекать на свою государственную личность вину в советских репрессиях и замещать собою государство победоносного и павшего затем социализма. Это невозможно уже потому, что его вина в репрессиях и других непростительных злодеяниях, начиная со свержения законной власти Учредительного собрания, безмерна и в буквальном смысле невыносима”, - отметил он.

Судья называет советскую власть «незаконными партийно-государственными властеобразованиями», которые нельзя считать «правопредшественниками конституционной государственной власти».

По его мнению, Российская Федерация должна обладать конституционным статусом государства, «непричастного к тоталитарным преступлениям ни "лично", ни в правопреемстве». «Идеализировать российскую государственность не обязательно, но и вязать ее правопреемством с тоталитарным режимом нет оснований»,— заключает он.

При этом Арановский отдельно оговаривает, что сказанное им «не отменяет важные аспекты в частных случаях правопреемства (…) в соглашениях, в признании членства в международных институциях, а также в силу удержания территорий, предметов и комплексов, юрисдикций, доставшихся России от прежних публичных образований ввиду исчерпания их прав на эти объекты или же с их упразднением».

В апреле прошлого года сообщалось, что по данным соцопроса “Левада Центра” 70% россиян положительно оценивают роль Иосифа Сталина в истории страны, почти половина – готовы оправдать репрессии сталинской эпохи.