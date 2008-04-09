Черномырдин: зачем, думаете, Буш в Киев прилетал?

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН сомневается, что Украина нарушит договор о пребывании Черноморского флота РФ в Севастополе.

Такое мнение посол высказал в интервью газете «Факты и комментарии» (№ 66 от 9 апреля).

В частности, на вопрос о возможности досрочного выведения ЧФ РФ из Севастополя, «как грозятся депутаты Верховной Рады», В.ЧЕРНОМЫРДИН ответил: «Парламентарии могут болтать что угодно. Решения принимают Президент и правительство. У нас есть договор. Сомневаюсь, что кто-то решится его нарушить. Официальные лица ни о чем подобном не заявляли».

Отвечая на вопрос о действиях украинской стороны в отношениях с НАТО, В.ЧЕРНОМЫРДИН отметил: «Пока верх берут эмоции. Ставка делается на то, что на полную катушку заработает пропагандистская машина, которая убедит людей, будто от НАТО лишь польза. Но украинский народ не такой слабый и наивный, чтобы дать себя легко обдурить. Вопрос-то принципиальный, речь о военном альянсе».

На реплику журналиста: «Разве в Конституции Украины нет статьи о внеблоковом и безъядерном статусе державы?» В.ЧЕРНОМЫРДИН ответил: «Знаете, там много чего написано, но буква закона и практические дела у Киева часто расходятся».

Кроме того, российский посол высказал свою версию причины недавнего визита в Украину Президента США Джорджа БУША: «Зачем, думаете, БУШ в Киев сейчас прилетал? Задача одна – оттащить Украину подальше от России».