15 детей сгорели в детском доме на Гаити
05:00, 15 февраля 2020Мир
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У спасателей не было оборудования, чтобы спасти детей.
Двое детей сгорели дотла, еще 13 умерли в больнице / facebook.com/konstantin.protsenko.9
Вследствие пожара в нелегальном детском доме на Гаити погибли 15 детей.
Об этом сообщает The Guardian.
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Пожар вспыхнул в детском приюте, которым руководила американская христианская группа, что в свою очередь вызвало споры по поводу распространения незарегистрированных детских домов на острове.
Двое детей сгорели дотла, еще 13 умерли в больнице. Отмечается, что детей можно было спасти, но для этого не было оборудования.
Спасатели прибыли на место происшествия на мотоциклах, у них не было баллонов с кислородом или машин скорой помощи.
Детский дом не имел государственного разрешения на работу.
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