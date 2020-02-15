15 детей сгорели в детском доме на Гаити

У спасателей не было оборудования, чтобы спасти детей.

Вследствие пожара в нелегальном детском доме на Гаити погибли 15 детей.

Об этом сообщает The Guardian.

Читайте такжеВ России в домике на пилораме сгорели 11 человек

Пожар вспыхнул в детском приюте, которым руководила американская христианская группа, что в свою очередь вызвало споры по поводу распространения незарегистрированных детских домов на острове.

Двое детей сгорели дотла, еще 13 умерли в больнице. Отмечается, что детей можно было спасти, но для этого не было оборудования.

Спасатели прибыли на место происшествия на мотоциклах, у них не было баллонов с кислородом или машин скорой помощи.

Детский дом не имел государственного разрешения на работу.