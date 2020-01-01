Из-за пожаров в Австралии за сутки погибли семь человек
13:57, 01 января 2020Мир
83 0
Среди погибших, в частности, 63-летний мужчина и его 29-летний сын.
Иллюстрация REUTERS
В австралийском штате Новый Южный Уэльс, где несколько недель бушуют пожары, за последние сутки погибли семь человек.
Читайте такжеВ Австралии из-за лесных пожаров объявили чрезвычайное положение (фото)Об этом сообщает CNN.
Среди погибших, в частности, 63-летний мужчина и его 29-летний сын, которые пытались спасти от огня свой дом в поселении Кобарго.
В последние несколько дней пожары по всему штату усиливаются из-за сильного ветра. 1 января в штате Новый Южный Уэльс зафиксировано 112 пожаров, для борьбы с ними мобилизованы 2,5 тысячи пожарных и спецтехника.
Ранее УНИАН сообщал, что в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Виктория обострилась ситуация с лесными пожарами.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter