"Слишком сексуально": в Британии запретили рекламу популярного женского бренда (видео)

Управление по стандартам рекламы решило, что видео может оскорбить женщин.

Управление по стандартам рекламы заблокировало рекламу популярного женского бренда Pretty Little Thing из-за слишком сексуальной модели.

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Кадры записи появились на сайте издания The Independent.

«Данный ролик больше не должен публиковаться в сети. Мы запрещаем Prettylittlething.com Ltd использовать в коммерческих целях рекламу, которая может оскорбить женщин из-за их объективизации», - отметили в организации.

На видео темнокожая модель позирует в черных трусиках и оранжевом лифе, на других кадрах она лежит на полу в прозрачном боди и с неоновой палочкой между ног.

Руководство бренда Pretty Little Thing заявило, что бренд в своей рекламе демонстрировал различные фигуры, чтобы вдохновлять женщин и показывать их уникальность.