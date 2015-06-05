Глава Европарламента признал, что правительство Греции действует ему на нервы

Об этом он заявил в эфире одного из немецких телеканалов, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Spiegel Online.

Как известно, Шульц сообщил об этом после 27-ой попытки достичь согласия между Грецией и кредиторами относительно решения долговой проблемы страны.

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"Иногда греческое правительство существенно действует мне на нервы", – отметил он.

Также президент Европарламента признал, что Афинам достались в наследство проблемы предыдущего правительства, но он все равно не может понять, как правящая партия может позволить утечку капитала из страны.

"Мне тоже надоели налоги, но роль государственного капитала в Европе архиважная", - подытожил Шульц.

Ранее УНИАН сообщал, что Греции позволили объединить все 4 июньские платежи и перечислить МВФ 1,6 млрд евро в конце этого месяца. Отсрочка дает Греции время продолжить переговоры с европейскими кредиторами относительно второго пакета финансовой помощи в размере 7,2 млрд евро.