В Риме столкнулись два поезда метро, более 20 пострадавших
15:12, 05 июня 2015Мир
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Два поезда метро столкнулись в итальянской столице Риме, в результате чего травмы получили более 20 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Большинство людей получили незначительные травмы / Скриншот из видео ansa.it
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на La Stampa.
Сообщается, что большинство людей получили незначительные травмы, но двух зажали конструкции, поэтому спасателям пришлось доставать их при помощи специального инструмента.
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Стало известно, что один из пострадавших получил перелом костей таза, другой – перелом плеча.
По предварительным данным, причина аварии - "человеческий фактор". Столкновение произошло возле станции "Eur Palasport" в жилом районе в южной части Рима.
Напомним, в 2006 году в столице Италии в результате столкновения двух поездов метро погибла женщина и более 100 человек получили ранения.
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