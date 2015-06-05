В Риме столкнулись два поезда метро, более 20 пострадавших

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на La Stampa.

Сообщается, что большинство людей получили незначительные травмы, но двух зажали конструкции, поэтому спасателям пришлось доставать их при помощи специального инструмента.

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Стало известно, что один из пострадавших получил перелом костей таза, другой – перелом плеча.

По предварительным данным, причина аварии - "человеческий фактор". Столкновение произошло возле станции "Eur Palasport" в жилом районе в южной части Рима.

Напомним, в 2006 году в столице Италии в результате столкновения двух поездов метро погибла женщина и более 100 человек получили ранения.