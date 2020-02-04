"Мир будет аплодировать": Лукашенко рассказал о "серьезнейших операциях", проведенных с Помпео

Белорусский президент рассказал, как на визит Помпео в Минск отреагировали в России.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал визит в Минск госсекретаря США Майка Помпео.

Как сообщает "Белта", Лукашенко отметил, что период, когда Беларусь и США "смотрели друг на другу через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку", закончился. Сейчас, по его словам, страны налаживают отношения.

Он также заявил, что этим озаботились в России. "А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются. Тут целый какой-то скандал подняли: ах, приехал госсекретарь!", - сказал белорусский президент.

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"Да, приехал. И я не скрывал, я вам намекнул, что у нас заочно давние отношения. Если рассекретить все материалы, то мир нам аплодировать будет. Мы с Помпео, когда он был директором ЦРУ, проводили здесь серьезнейшие операции. Они к нам обращались, давали нам информацию. Мы задерживали здесь с ядерными материалами на границе людей. И без них задерживали. А у них это вопрос номер один", - добавил он.

По словам президента республики, за это американская сторона оценила Беларусь, а также за ее дружественную политику, предложение подключить США к решению конфликта на Донбассе.

Лукашенко напомнил, что встречался за последние годы со многими представителями США высокого ранга и различными экспертами, политологами. Более того, даже ПВТ в Беларуси начинали создавать с участием американцев.

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"Но в России нашим злопыхателям невдомек окунуться в эту историю. То есть мы тихо, спокойно выстраивали наши отношения", - акцентировал внимание белорусский президент.

Говоря о прошедшей в Минске встрече с Помпео, Лукашенко подчеркнул, что это был действительно дружеский обмен мнениями.

Как сообщал УНИАН, Лукашенко начал встречу с Помпео с шутки о диктатуре в Беларуси: "У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает".