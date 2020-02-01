"Хорошо, что рискнули приехать": Лукашенко встретил госсекретаря США Помпео в Минске (фото, видео)

Лукашенко заявил, что рад встрече с Помпео минимум по двум причинам.

Государственный секретарь США Майк Помпео после Украины поехал в Беларусь, где встретился с президентом Александром Лукашенко.

Как сообщает белорусское издание «БелТА», Лукашенко начал встречу с Помпео с шутки о диктатуре в Беларуси: «У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает».

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Лукашенко заявил, что рад встрече с Помпео минимум по двум причинам.

«Во-первых, вы один из архитекторов современной политики США. Так у нас принято считать. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недоразумений в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недоразумений прошлой власти, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну: что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, тут демократия, много ее — мало и так далее», — сказал президент Беларуси.

Часть встречи, на которую были допущены представители СМИ, также завершилась шуткой. Но на этот раз шутил Помпео. Когда журналисты покидали зал переговоров, госсекретарь заявил, что любит их, «особенно когда они уходят».

В ответ Лукашенко отметил, что не против журналистов, но советует им не забывать о первой власти, когда они называют себя четвертой.

Отметим, что накануне Майк Помпео посетил Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.