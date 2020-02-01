В конечном итоге Россия и Украина должны сами решить вопрос войны - Помпео

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей также отметил, что Беларусь готова стать площадкой для любых встреч и переговоров о прекращении войны на востоке Украины.

Государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявили, что приложат все усилия для урегулирования ситуации на Донбассе.

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Об этом они сказали на совместном брифинге в Минске, где Помпео находится с визитом, сообщает Радио Свобода.

«Этот как раз тот вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его решения. Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами решить его. Все, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем», - подчеркнул Помпео.

В свою очередь Макей отметил, что Беларусь готова стать площадкой для любых встреч и переговоров о прекращении войны на востоке Украины.

«Мы намерены, готовы и будем делать все, чтобы как можно скорее прекратился кризис на востоке Украины. Мы готовы предоставить Беларусь в качестве площадки для любых встреч и переговоров», - сказал Макей.

Он добавил, что «белорусская сторона рассчитывает, что США сыграют свою роль в урегулировании этого кризиса».

Как сообщал УНИАН, 31 января Помпео посещал Киев, где встречался с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко, министром обороны Андреем Загороднюком, лидерами деловых кругов, гражданского общества и религиозными лидерами.

Во время визита Помпео заверил, что США продолжат оказывать давление на РФ до выполнения ею положений Минских соглашений.