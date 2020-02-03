Washington Post: Связь адвоката Трампа с Кличко подымает неудобные вопросы

Бывший мэр Нью-Йорка, похоже, пытался нажиться на своих отношениях з лидером США.

Есть несколько вещей, с которыми могут согласиться обе стороны дебатов об импичменте, но одна из них, кажется, такова: они не любят всего, что касается Рудольфа В. Джулиани.

Адвокат Трампа Джейн Раскин пыталась дать объяснения касательно Джулиани в начале этой недели (неправдоподобно), называя его «второстепенным игроком» и ссылаясь на цитату о «богохульнике, разбойнике, ренегате», чтобы дать ему характеристику. Сенатор-республиканец из Техаса Джон Корнин заявил, что Джулиани не имеет отношения к импичменту. И редкий двухпартийный вопрос к команде защиты Трампа в четверг, по сути, просил обуздать Джулиани, - пишет Аарон Блэйк на страницах Washington Post.

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Несмотря на то, что в пятницу судебное разбирательство по делу об импичменте завершалось, мы узнали кое-что существенное об усилиях Джулиани касательно Украины. Это усилит подозрения, что он смешивает свою неоплачиваемую работу в качестве личного адвоката Трампа с другим бизнесом.

Авторы The Washington Post Розалинд Хельдерман, Пол Сонн, Дэвид Л. Стерн и Джош Доуси сообщают, что Джулиани обсуждал от имени Трампа одного из своих бывших клиентов во время встречи с главным помощником президента Украины Владимира Зеленского. Этот бывший клиент – мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Виталий Кличко.

Когда происходила встреча Джулиани с помощником Зеленского Андреем Ермаком в Мадриде в начале августа, Зеленский собирался в рамках полномочия президента уволить Кличко с отдельной должности главы Киевской городской государственной администрации. По словам бывшего соратника Джулиани Льва Парнаса, бизнесмена, которому теперь предъявлено обвинение, Джулиани попросил Зеленского поумерить свой пыл и не принимать решение, которое значительно ограничило бы власть Кличко. По сей день Зеленскому ещё предстоит довести его до логического конца.

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"Руди сказал ему: 'Проследите за тем, чтобы Кличко остался'", – участвовавший во встрече Парнас сообщил в интервью The Washington Post.

В следующем месяце Джулиани повторил этот сигнал в Twitter.

«Ограничение полномочий мэра Киева Кличко было очень дурным знаком», – написал Джулиани, в неявной форме критикуя Зеленского, добавив, что мэр, бывший чемпион по боксу, "очень уважаем в США".

Зеленский дал задний ход, и почти полгода спустя Кличко всё ещё занимает свою должность.

В Мадриде советник Зеленского, Андрей Ермак, подтвердил в своём заявлении, что он и Джулиани обсуждали Кличко, но отрицал, что личный адвокат Трампа оказывал какое-либо давление от имени Кличко.

Парнас добавил: «Ермак в основном говорил, что он сделает всё, что в его силах, что он лично встретится с Кличко и постарается решить этот вопрос. Он это пообещал Руди».

Ермак с этим не соглашается. Его версия событий, по сути, такова: они говорили о Кличко, да, но Джулиани не обращался с такой просьбой и предупредительно отметил, что он не оказывает давления.

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«Джулиани поинтересовался моим мнением о Виталие Кличко как мэре, – сказал Ермак. – В то же время он сразу же заявил, чтобы я не воспринимал этот вопрос как попытку повлиять на меня».

Ермак добавил, что «любое утверждение, что на встрече г-н Джулиани пытался навязать мне какое-то мнение или что было достигнуто какое-то соглашение, является ложным».

Это не первый случай, когда Украина не соглашается с изложением о потенциально проблемных действиях Трампа и Джулиани, но это стоит рассматривать в надлежащем контексте.

Часть этого контекста заключается в том, что у Украины есть множество причин избегать отдаления от Трампа – сотни миллионов, на самом деле. Юридическая команда Трампа неоднократно указывала на Зеленского, говоря, что он не чувствовал давления со стороны Трампа, но Зеленский не может в действительности обвинить Трампа в давлении на него и ожидать сохранения хороших отношений. Более того, существует множество доказательств того, что на Зеленского оказывалось довольно значительное давление, среди них – переписка, которая свидетельствует, что его помощники были очень обеспокоены втягиванием в американскую политику.

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Точно так же Ермак в прошлом месяце опроверг свидетельства посла США в Европейском союзе Гордона Сондленда о том, что Сондленд сказал ему, что существовал связанный с военной помощью факт quid pro quo (лат. «услуга за услугу» - ред.). Разве что Сондленд – не единственный человек, свидетельствующий об этом; такое же показание дал и Тим Моррисон, который был назван юридической командой Трампа надёжным свидетелем.

Как и в этом случае, у Ермака сегодня есть основания преуменьшать идею о том, что Джулиани сделал что-то не так. Но даже если его версия точно соответствует действительности, нетрудно увидеть довлеющие над украинцами заявления Джулиани. Как сообщает команда The Washington Post:

"Расстановка сил на встрече в Мадриде определённо была в пользу Джулиани. В то время команда Зеленского срочно пыталась организовать встречу в Белом доме с Трампом, чтобы послать решительный сигнал России, которая ведёт прокси-войну на востоке Украины уже более пяти лет. А несколькими днями ранее, во время телефонного звонка с Зеленским, Трамп дал понять новому украинскому президенту, что ему нужно вести дела с Джулиани, чтобы заручиться поддержкой Белого дома".

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Здесь решающее значение имеет временная шкала. Это произошло через неделю после звонка Трампа с Зеленским, который состоялся 25 июля. Трамп только что лично сообщил Зеленскому, чего он хочет. Он только что утвердил Джулиани в качестве своего эмиссара по этим вопросам. Зеленский видел, как вице-президент США Майк Пенс был отозван из делегации США на инаугурацию украинского президента в мае, и он очень хотел, чтобы встреча в Овальном кабинете узаконила его только что состоявшееся президентство, но он её не получил.

Юридическая команда Трампа утверждала, что никакого давления не было, потому что Зеленский получил военную помощь, не объявив о расследованиях (в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, Хантера Байдена. - ред.). Но помощь пришла только после того, как стало известно о жалобе осведомителя, и после двухпартийного шума. Аналогичным образом, команда Трампа сомнительно утверждала, что Зеленский получил встречу, которую он хотел, но в форме краткого выступления в Организации Объединенных Наций в сентябре.

В этом выступлении Зеленский дал понять, что всё ещё ждёт встречи, которую он на самом деле хотел. Даже в пятницу (31 января 2020 г.), за несколько часов до того, как издание The Washington Post сообщило о встрече по Кличко (Джулиани встречался с советником Зеленского, Андреем Ермаком, в Мадриде в августе 2019 гю - ред.), Зеленский появился с госсекретарем Майком Помпео в Киеве и снова говорил о том, что хочет встречи в Белом доме. В этот момент никто не может отрицать, что эта встреча может использоваться как рычаг и что дисбаланс сил сохраняется.

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Поэтому, когда Джулиани встречается с Ермаком в августе и заводит речь о Кличко, ему, вероятно, даже не нужно об этом просить напрямую. И даже если Джулиани предупредил, что не оказывает никакого давления, легко увидеть, что Ермак соединил все точки.

Стоит также подчеркнуть, что шесть месяцев спустя Кличко остаётся на своей должности. И это несмотря на то, что Кабинет министров Украины в сентябре принял решение, разрешающее его увольнение. Зеленский не подписал его. Это не обязательно из-за Джулиани – внутренняя политика, безусловно, может быть в игре. Но не исключено, что Джулиани мог сыграть свою роль, учитывая дисбаланс сил и то, что команда Трампа неоднократно показывала, на что она готова.

Это одно из самых убедительных индикаторов на сегодняшний день, что Джулиани мог использовать свою работу на Трампа, чтобы делать свою работу, не связанную с Трампом, – даже смешивая их на одних и тех же встречах. Похоже, что это придает определённую актуальность вопросу, на который другой личный адвокат Трампа, Джей Секулоу, отказался отвечать в среду на суде по делу об импичменте: кто же оплачивает проезд и расходы Джулиани?