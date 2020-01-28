New York Times: У Трампа считают, что Зеленский уже получил желанную встречу с президентом США

Защита американского лидера убеждена, что встреча в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН и была тем, что их подзащитный обещал президенту Украины.

Команда адвокатов президента Дональда Трампа утверждает, что лидер Украины Владимир Зеленский якобы уже получил встречу со своим американским коллегой, которую ему обещали.

Об этом пишет New York Times. Один из адвокатов президента США Майкл Пурпура указал на то, что лидеры стран встречались 25 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он процитировал бывшего чиновника американского Совета национальной безопасности Фиону Хилл, которая сказала, что встреча Зеленского с Трампом не обязательно должна проходить в Овальном кабинете.

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Но Хилл также отметила, что каждый иностранный лидер стремится, чтобы американский президент приглашал их в Овальный кабинет. И они не удовлетворены так называемыми «кулуарными» встречами на других событиях, таких как заседание ООН.