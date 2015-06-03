Спецслужбы США снова смогут прослушивать телефонные разговоры
Сенат США проголосовал за то, чтобы разрешить правительству возобновить сбор данных о телефонных переговорах подозреваемых в терроризме.
Однако при этом введены некоторые ограничения, передает Би-би-си. Новый закон под названием "Акт свободы" (The USA Freedom Act) продлевает полномочия правительства собирать большие объемы данных. Эти полномочия истекли в ночь на понедельник 1 июня.
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Закон, который заменит так называемый "Патриотический акт", был поддержан президентом Бараком Обамой, считающим его необходимым для успешной борьбы с терроризмом.
За закон проголосовали 67 сенаторов, против – 32. Он отправлен на подпись президенту.
"Патриотический акт" был принят в ответ на теракты в США 11 сентября 2001 года и, среди прочего, расширил права спецслужб по подслушиванию и электронной слежке.
7 мая Федеральный окружной апелляционный суд США отменил решение 2013 года, согласно которому хранение этих данных признавалось соответствующим конституции.