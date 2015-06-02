Керри прооперировали в Бостоне после падения с велосипеда - СМИ
21:28, 02 июня 2015Мир
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Госсекретарь США Джон Керри, который сломал ногу во время катания на велосипеде во Франции, прооперирован в Бостоне.
Госсекретарь США Джон Керри / Фото УНИАН
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя госдепартамента Мари Харф.
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"Я могу подтвердить, что он покинул операционную, он в хорошем состоянии", - сказала Харф.
Напомним, инцидент с Керри произошел в воскресенье утром во французском городе Сьонзье за полчаса езды от Женевы. Госсекретарь совершал велосипедную прогулку, однако не смог вписаться в поворот и упал. Перелом оказался близко к месту, где у Керри проводилась операция по замене шейки бедра, поэтому швейцарские медики посоветовали ему вернуться на лечение к врачу, который его оперировал в больнице в Массачусетсе.
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