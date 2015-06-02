Боевики "Исламского государства" пригрозили голубеводам публичной поркой

Духовные лидеры «Исламского государства» (ИГ) выпустили распоряжение, согласно которому голубеводов подвергнут публичной порке. Голубятникам дали неделю, чтобы прекратить эту признанную порочной практику. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Указ был издан боевиками из так называемой провинции Евфрат, простирающейся от сирийского города Дейр-эз-Зор до иракского Анбара. По мнению духовных наставников ИГ, вид птичьих гениталий над головой оскорбителен для ислама.

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С начала 2015 года джихадисты в иракской провинции Дияла арестовали 15 мальчиков и казнили троих из них за разведение этих птиц. Боевики заявили, что птицеводство мешало им проводить больше времени в молитвах Аллаху.

ИГ и раньше вводило вызвавшие изумление мирового сообщества запреты. Так, боевики приняли закон, по которому мужчинам в узких джинсах, а также тем, кто слушает музыку на мобильном телефоне, курильщикам и опаздывающим на молитву, грозит тюрьма.

Террористическая группировка «Исламское государство» летом 2014 года установила контроль над некоторыми территориями Сирии и Ирака и провозгласила халифат со столицей в Мосуле.