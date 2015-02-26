Исламисты уничтожили коллекцию древних статуй в Ираке (видео)

Боевики террористической группировки "Исламское государство" разрушили на севере Ирака коллекцию статуй и скульптур, возраст которых превышает несколько тысяч лет. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на агентство Рейтер.

В интернете было размещено видео, на котором показано, как боевики разрушают памятники кувалдой и дрелью. Некоторые из них относятся к VII веку до нашей эры (ассирийской эпохе). Как объяснил в ролике один из исламистов, статуи и скульптуры способствуют идолопоклонству.

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"Пророк велел нам избавляться от статуй и реликвий, его последователи делали то же самое, когда завоевывали страны", - заявил один из боевиков.

Бывший сотрудник захваченного исламистами музея Мосула рассказал, что экспонаты, предположительно, принадлежали этому музею. По словам иракского археолога Ламии аль-Гайлани (Lamia al-Gailani), ущерб, нанесенный джихадистами, сравним с последствиями взрыва статуй Будды талибами в 2001 году. "Это не только наследие Ирака, это наследие всего мира. Они бесценны, уникальны", - сказала она.

Напомним, 23 февраля сообщалось, что боевики ИГ уничтожили центральную библиотеку иракского города Мосул.

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Террористическая группировка "Исламское государство" начала наступление в июне 2014 года и захватила значительные участки территории Сирии и Ирака. С августа США во главе международной коалиции проводят операцию против ИГ в Ираке. А с середины сентября США и их союзники также обстреливают позиции исламистов в Сирии.