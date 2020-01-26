Что-то пошло не так: Россия отложила запуск ракеты из-за сбоя электрооборудования

Российскую ракету с военным спутником на борту сняли со стартового стола, неисправность планируют устранить за одну-две недели.

Запуск ракеты "Союз-2.1а" с военным спутником "Меридиан-М" из Плесецка был отменен из-за сбоя в электрооборудовании носителя.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на ТАСС.

"По сообщению одного из собеседников агентства, старт был отменен из-за проблем в электрооборудовании ракеты-носителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ракета была снята со стартового стола, неисправность планируют устранить за одну-две недели.

"Другой источник подтвердил отказ в электричестве и отметил, что "в настоящее время ракета снята со стартового стола и отправлена в монтажно-испытательный комплекс, устранение неисправности займет от одной до двух недель", - подчеркивает издание.

По данным специализированного портала Spaceflightnow, запуск ракеты "Союз-2.1 а" со спутником "Меридиан-М" должен был состояться 24 января в 14:00 по московскому времени.

Ракета была установлена на модернизированный стартовый комплекс №3 космодрома Плесецк. Первый после ремонта пуск с этого стартового стола состоялся 11 декабря 2019 года.

Сбой был обнаружен утром 24 января, до начала заправки ракеты компонентами топлива.