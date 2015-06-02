США обвиняют Асада в поддержке ИГИЛ с воздуха

Об этом сообщается в официальном Твиттере посольства США в Сирии, пишет Reuters.

"Отчеты свидетельствуют, что режим (Башара Асада - ред.) наносит воздушные удары, поддерживая наступление ИГИЛ на Алеппо", - сказано в сообщении. Как известно, США приостановили деятельность своего посольства в Сирии в 2012 году, но продолжают публиковать сообщения в его Твиттере.

Сирийские чиновники отрицают такие обвинения со стороны Вашингтона и сирийской оппозиции как абсурдные.

Читайте такжеБоевики-сунниты захватили стотысячный город Идлиб в Сирии"Сирийская армия борется с Исламским государством во всех районах Сирии, где оно присутствует", - заявил агентству источник в вооруженных силах.

Сейчас известно, что ИГИЛ отбросила других антиправительственных боевиков к северу от Алеппо близ турецкой границы в воскресенье, угрожая перерезать пути снабжения города, сообщают участники боев и группа мониторинга боевых действий.

Напомним, ранее Amnesty International заявляла, что правительственные войска Сирии используют в жилых кварталах города Алеппо бочковые бомбы (баррели нефти, топливные баки или газовые баллоны с взрывчаткой, топливом и металлическими фрагментами), которые приводят к значительным жертвам среди мирного населения.