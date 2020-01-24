Эрдоган подарил Меркель зеркало (фото)
13:45, 24 января 2020Мир
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Ангела Меркель находится с визитом в Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которая находится с визитом в Турции памятные подарки — инкрустированное зеркало и шлем.
Вручение подарков прошло после церемонии открытия кампуса турецко-немецкого университета. Об этом сообщает Sozcu.
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Меркель отметила, что в будущем в университете будут учиться 5 тысяч студентов. По ее словам, это пример сотрудничества между Турцией и Германией.
Как сообщалось, лидеры намерены обсудить ситуацию в Ливии и в Сирии, а также экономическое сотрудничество
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