При крушении судна у берегов Ливии утонули 160 нелегальных мигрантов
08:22, 15 сентября 2014Мир
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Более 160 выходцев из стран Африки погибли в результате крушения судна у берегов Ливии.
REUTERS
По информации ливийских СМИ, паром с 250 нелегальными мигрантами затонул в районе Таджуры к востоку от Триполи, передает ИТАР-ТАСС.
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Береговой охране удалось спасти лишь 36 человек. Десятки числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются, но шансы на спасение выживших небольшие.
Инциденты с крушением в Средиземном море кораблей с нелегальными мигрантами, плывущими в Европу, происходят практически ежемесячно.
Последняя подобная трагедия произошла в конце августа. Тогда около 170 мигрантов из Сомали и Эритреи утонули в результате крушения судна у ливийского побережья.
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