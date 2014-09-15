При крушении судна у берегов Ливии утонули 160 нелегальных мигрантов

По информации ливийских СМИ, паром с 250 нелегальными мигрантами затонул в районе Таджуры к востоку от Триполи, передает ИТАР-ТАСС.

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Береговой охране удалось спасти лишь 36 человек. Десятки числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются, но шансы на спасение выживших небольшие.

Инциденты с крушением в Средиземном море кораблей с нелегальными мигрантами, плывущими в Европу, происходят практически ежемесячно.

Последняя подобная трагедия произошла в конце августа. Тогда около 170 мигрантов из Сомали и Эритреи утонули в результате крушения судна у ливийского побережья.