Боевики в Пакистане расстреляли 19 заложников

Боевики, которые накануне остановили два автобуса в провинции Белуджистан на западе Пакистана и похитили 25 человек, 29 мая расстреляли 19 из них. Об этом сообщаетТАСС со ссылкой на газету Dawn.

Еще один пассажир автобусов, которые направлялись в город Карачи в провинции Синд, был ранен. Пятерых заложников боевики отпустили.

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф выразил обеспокоенность по поводу случившегося и потребовал доложить ему подробности нападения.

Читайте такжеАрмия Пакистана проводит наступление, вытесняя боевиков с их позицийНи одна из террористических организаций пока не взяла на себя ответственности за нападение. Его причины также пока не известны.

Ранее УНИАН сообщал, что в Пакистане задержали подозреваемых в нападении на школу, где погибли 140 человек.