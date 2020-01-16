В России произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом

Пассажирский самолет в четверг сел на недействующую полосу.

В "Домодедово" самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ираэро" совершил экстренную посадку на строящуюся взлетно-посадочную полосу, никто не пострадал.

Об этом сообщил источник "Интерфакса" в экстренных службах.

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В пресс-службе аэропорта подтвердили, что пассажирский самолет в четверг в 14:17 штатно сел на недействующую полосу и что при этом никто не пострадал.

Комментария "Ираэро" у агентства нет.

В "Домодедово" работают две полосы, с 2014 года там также строится третья, которая должна заменить одну из двух старых.

Росавиация приступила к расследованию серьезного инцидента, связанного с посадкой SSJ100 в аэропорту Домодедово.