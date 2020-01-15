Сдержала слезы и продолжила: ведущая новостей в прямом эфире узнала об убийстве брата (видео)

Журналистка попросила у зрителей прощения за свой грустный вид.

Телеведущей Сахар Аббас Джамиль в прямом эфире передачи «Решать вам» на иорданском канале Dijlah TV сообщили о смерти старшего брата, иракского генерал-майора Тарика Аббаса Джамиля, но она сумела не расплакаться и продолжить эфир.

Читайте также"Райончик опасный": на американском телешоу шутливо прокомментировали авиакатастрофу в Иране (видео)

Фрагмент эфира выложили на YouTube.

Журналистка попросила у зрителей прощения за свой грустный вид.

«Базовый принцип работы журналиста - умение отделять личную жизнь от профессиональных обязанностей, но мне только что сообщили, что погиб мой старший брат», - сказала журналистка.

«Мы продолжим передачу в интересах истины и будем освещать все, что происходит в Ираке», - добавила она.

Брат ведущей был летчиком ВВС Ирака. Он погиб в результате ракетного обстрела базы Аль-Балад под Багдадом 12 января, на которой расквартированы американские военные.

Как сообщал УНИАН, 12 января иракская авиабаза Балад в районе Эд-Дуджейль (провинция Салах-эд-Дин) к северу от Багдада, на которой размещаются американские военные, подверглась ракетному обстрелу. Сообщалось, что ранения получили четыре иракца.