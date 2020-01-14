Военная база в Ираке с военными США подверглась ракетной атаке

Всего по базе было выпущено пять ракет из систем залпового огня.

Военная база Эт-Таджи к северу от Багдада, на территории которой находятся военнослужащие США, подверглась ракетной атаке.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление военных.

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Никто из военных сил коалиции не пострадал, сообщил полковник Майлс Кэггинс.

Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент.

По данным телеканала Al-Hadath, всего по базе было выпущено пять ракет из систем залпового огня.

Напомним, 12 января иракская авиабаза Балад в районе Эд-Дуджейль (провинция Салах-эд-Дин) к северу от Багдада, на которой размещаются американские военные, подверглась ракетному обстрелу. Ранения получили четыре иракца.