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На авиабазе в Германии нашли тела двоих военных США

14:11, 13 января 2020
Мир
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ВВС США присутствуют в немецком Шпангдалеме с середины 1950-х годов / portal.lviv.ua

Об этом сообщает «Европейская правда».

Читайте такжеВ Ираке авиабаза с американскими военными была подвергнута обстрелу, есть раненыеСогласно информации, тела двоих 20-летних военных были найдены 9 января примерно в 18:30 в казарме. Экстренные службы объявили их мертвыми примерно в 18:50.

О причинах смерти военных не сообщают.

«Сейчас инцидент расследуется. Дальнейшие детали будут предоставлены после выяснения», – сказано в сообщении.

Оба погибших входили в 52-ю авиационную эскадрилью технического обслуживания.

ВВС США присутствуют в немецком Шпангдалеме с середины 1950-х годов.

Ранее УНИАН сообщал, как по военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар.

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