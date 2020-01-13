На авиабазе в Германии нашли тела двоих военных США
14:11, 13 января 2020Мир
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О причинах смерти военных не сообщают.
ВВС США присутствуют в немецком Шпангдалеме с середины 1950-х годов / portal.lviv.ua
Двоих американских военнослужащих нашли мертвыми на авиабазе США Шпангдалем на федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии.
Об этом сообщает «Европейская правда».
Читайте такжеВ Ираке авиабаза с американскими военными была подвергнута обстрелу, есть раненыеСогласно информации, тела двоих 20-летних военных были найдены 9 января примерно в 18:30 в казарме. Экстренные службы объявили их мертвыми примерно в 18:50.
О причинах смерти военных не сообщают.
«Сейчас инцидент расследуется. Дальнейшие детали будут предоставлены после выяснения», – сказано в сообщении.
Оба погибших входили в 52-ю авиационную эскадрилью технического обслуживания.
ВВС США присутствуют в немецком Шпангдалеме с середины 1950-х годов.
Ранее УНИАН сообщал, как по военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар.
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