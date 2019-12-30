По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
06:58, 30 декабря 2019Мир
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О пострадавших и разрушениях на данный момент сведений нет.
REUTERS
Военная база в районе Эт-Таджи в Ираке, на которой дислоцируются американские военные, подверглась ракетному обстрелу.
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Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.
Инцидент произошел в воскресенье, 29 декабря. База расположена в 27 км севернее Багдада. О пострадавших и разрушениях на данный момент сведений нет.
Как сообщал УНИАН, американские беспилотники нанесли удары по позициям ливанской группировки "Хезболла" в Ираке и Сирии.
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