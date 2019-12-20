Парламент Британии проголосовал за законопроект о Brexit

Законопроект поддержали 358 депутатов, против – 234.

Британский парламент проголосовал за законопроект о выходе Великобритании из Европейского Союза, который определяет условия воплощения Brexit.

Об этом сообщает The Guardian.

Законопроект поддержали 358 депутатов, против – 234.

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Этому предшествовали внеочередные парламентские выборы, по итогам которых 12 декабря Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона одержала убедительную победу. Тори получили абсолютное большинство мест в Палате общин и способны править страной самостоятельно, без партнеров.

Благодаря этому согласованный с Брюсселем договор об условиях и порядке выхода Великобритании из состава ЕС возможно теперь провести через парламент. Лондон планирует осуществить Brexit 31 января.

Справка УНИАН. Референдум о Brexit состоялся в Великобритании и Гибралтаре 23 июня 2016 года. Тогда за выход из ЕС проголосовали 51,89% британцев при явке 72,21%. 29 марта 2017 года началась процедура официального выхода Великобритании из Европейского Союза.

25 ноября 2018 года лидеры ЕС одобрили соглашение о Brexit. Европейский совет предложил структурам Евросоюза обеспечить вступление в силу документа с 30 марта 2019 года. Совет также одобрил политическую декларацию об основах отношений между Евросоюзом и Великобританией после Brexit.