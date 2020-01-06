Политолог спрогнозировал "серьезные политические потрясения" в США в 2020 году

Политолог считает, что политическую систему США "ждут серьезные потрясения".

Глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский считает, что в 2020 году в политической системе США будет много потрясений.

Также политолог подчеркнул, что в США произойдут и главные события, передает «Сегодня».

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"В 2020 году стержневые события произойдут, конечно, в США. На мой взгляд, Трамп останется президентом. Это создаст для него хорошую площадку для переизбрания. И если не произойдет чуда, Трамп будет избран на второй срок. Но одновременно, я считаю, в следующем году американскую политическую систему ждут серьезные потрясения", – сказал Бурковский.

Он объяснил это тем, что в следующем году избирается не только президент США, но и часть Сената.

"При этом значительная часть сенаторов, срок полномочий которых заканчивается, – из так называемых красных штатов. Поэтому демократы имеют шансы если не получить большинство в Сенате, то существенно увеличить свое представительство. Вплоть до паритета в верхней палате с республиканцами. Это не позволит демократам завершить импичмент переизбранного Трампа. Но заблокировать работу Конгресса – вполне возможно. То есть в США будет серьезный политический конфликт, яростное противостояние", – отметил политолог.

Также он не исключил, что может произойти раскол двух основных партий после выборов.

"США все больше будут углубляться в себя, обращая меньше внимания на международные вопросы. Впрочем, если для консолидации правящей элите будет нужно найти врага, этого врага найдут – это может быть и Китай, и Россия", – добавил Петр Бурковский.