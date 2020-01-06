В Сенате США хотят ускорить рассмотрение дела об импичменте Трампа

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пока не направила статьи импичмента в Сенат.

Глава Юридического комитета Сената Линдси Грэм заявил о желании начать рассмотрение вопроса импичмента президента США Дональда Трампа уже в ближайшие дни.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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По его мнению, Сенат должен пойти на такой шаг, даже если придется изменить регламент палаты, чтобы делу можно было дать ход без получения статей импичмента Палаты представителей.

Отмечается, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пока не направила статьи импичмента в Сенат.

"Моя цель - начать рассмотрение в ближайшие дни. Если мы не получим статьи (импичмента - УНИАН) на этой неделе, нам нужно взять дело в свои руки и изменить регламент, чтобы мы могли начать рассмотрение", - сказал Грэм.

Он отметил, что любая задержка с рассмотрением лишает Трампа возможности опровергнуть выдвинутые обвинения и мешает Конгрессу заниматься другими делами.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2019 года Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу.