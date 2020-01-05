На выборах президента Хорватии побеждает оппозиционер - экзит-пол

По данным экзит-полла, во втором туре президентских выборов в Хорватии оппозиционный кандидат Зоран Миланович набирает более 53 процентов голосов.

Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии, бывший премьер-министр Хорватии Зоран Миланович побеждает во втором туре выборов президента страны.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, обнародованные в воскресенье, 5 января, после закрытия избирательных участков, передает Deutsche Welle.

Согласно обнародованным местным телеканалом HRT данным, Миланович набирает 53,25 процента голосов выборов. Его соперница, действующая президент Хорватии Колинда Грабарь-Китарович, представляющая консервативную партию "Хорватское демократическое содружество" получает 46,5 процента голосов.

Читайте такжеХорватия начинает председательствовать в Совете Европейского Союза

В первом туре, который состоялся 22 декабря, за Милановича проголосовало 29,5 процента избирателей, а за Грабарь-Китарович - 26,7 процента.

Уроженец Загреба, лидер Социал-демократической партии Зоран Миланович был назначен премьер-министром страны в 2011 году. После того, как его правительству не удалось осуществить необходимые реформы, а его партия потеряла власть после выборов в 2015 году, Миланович покинул должность главы партии. Он ушел из политики и руководил консалтинговой компанией. По данным СМИ, среди его клиентов был премьер-министр Албании Эди Рама. Однако в июне 53-летний Миланович объявил, что будет баллотироваться в президенты страны.

Президент в Хорватии выполняет в основном представительские функции, но победа того или иного кандидата даст одной из основных политических партий страны - "Хорватскому демократическому содружеству" или Социал-демократической партии Хорватии - дополнительные политические очки перед парламентскими выборами, которые состоятся в 2020 году.

Ранее УНИАН сообщал, что на выборах в Румынии победил действующий президент Клаус Йоханнис.