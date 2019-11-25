На выборах в Румынии побеждает действующий президент

По данным Центризбиркома, явка на выборах составила 49,87%.

Данные экзит-полов второго тура выборов президента Румынии свидетельствуют об уверенной победе действующего главы государства Клауса Йоханниса.

Об этом сообщает DW.

Так, опрос компании IRES показывает, что Йоханнис получил 66,5% голосов, а экзит-пол CURS-Avangarde дает ему 64%.

По данным Центризбиркома, явка на выборах составила 49,87%. Это стало самым низким показателем со времен падения в стране коммунистического режима 30 лет назад.

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Таким образом, нынешний президент побеждает бывшего премьер-министра и лидера Социал-демократической партии Виорику Денчиле. В октябре 2019 года парламент выразил Денчиле недоверие. Ее правительству предъявляли некомпетентность, отсутствие государственных инвестиций и недостаточное использование имеющихся средств ЕС.

Вместо Денчиле премьер-министром Румынии стал лидер правоцентристской Национал-либеральной партии (НЛП) Лудовико Орбан.

Как отмечает издание, Йоханнис известен своей проевропейской позицией.